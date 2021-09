Todo valor arrecadado com a venda das peças será utilizado para compor os recursos necessários para os gastos extras que vêm com o Outubro Rosa - Reprodução

Publicado 07/09/2021 20:36

Petrópolis - Começou na segunda-feira (6) mais uma edição do Bazar da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos (APPO), e a atividade desta vez está sendo realizada em novo endereço. Desde o início da pandemia, o evento vem sendo realizado na Casa de Apoio, porém, desta vez, para facilitar o acesso, foi escolhido um lugar mais central: a Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Praça da Inconfidência, no Centro de Petrópolis.



Para esta edição foram separadas peças especiais, que estarão à venda por preços simbólicos. Além de roupas, para adultos e crianças, também será possível encontrar brinquedos, calçados, acessórios entre outros itens.



Todo valor arrecadado com a venda das peças será utilizado para compor os recursos necessários para os gastos extras que vêm com o Outubro Rosa, o mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. Neste ano, por causa da pandemia de COVID-19, não será realizada a tradicional caminhada, mas a programação está sendo preparada e vai contar com palestras e outras atividades relacionadas ao tema.



Mais do que arrecadar recursos, as atividades de bazar realizadas pela APPO tem um importante papel social: “O contato com a comunidade é sempre muito importante para a APPO. Além do bazar possibilitar a manutenção das nossas atividades, como o acolhimento na casa de apoio, ele é uma ação social para quem compra, já que o valor das peças é sempre abaixo do valor de mercado e também de outros bazares da cidade”, destacou Magna Souza, responsável pela iniciativa.

Todos os itens que estarão à venda foram doados à APPO e passam por seleção e cuidados criteriosos. Quando necessário, as peças são costuradas, lavadas, devidamente dobradas e empacotadas.



Como em outras edições do bazar, a APPO segue protocolos de prevenção à COVID-19. Para isso, a entrada será controlada e oferecido álcool em gel para que todos possam garimpar com segurança. Para ficar por dentro de todas as atividades promovidas pela APPO, basta seguir a Associação nas redes sociais: No Instagram: @associacaopetropolitana e no Facebook: APPO.



Serviço:

BAZAR DA APPO

Data: 06, 08, 09, 10 de setembro

Local: Igreja Nossa Senhora do Rosário, Praça da Inconfidência, s/ nº, Centro

Horário: 9h às 17h