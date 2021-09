Nome do edital é homenagem à bibliotecária Maria Luísa Rocha Melo, que morreu em maio deste ano, vítima da COVID-19 - Reprodução

Nome do edital é homenagem à bibliotecária Maria Luísa Rocha Melo, que morreu em maio deste ano, vítima da COVID-19Reprodução

Publicado 08/09/2021 18:51

Petrópolis - Artistas petropolitanos já podem se inscrever no edital Maria Luisa, lançado pelo governo municipal através do Instituto Municipal Cultura (IMC), que vai contemplar até 77 projetos de apresentações culturais on-line no município.

Os cadastros, que começaram na última sexta-feira (3), serão realizados até o dia 25 de outubro. Os interessados devem acessar a aba de licitações no site da prefeitura (https://www.petropolis.rj.gov.br/e-gov/sad/licitacoes_contratos/?modalidades_id=13&secretarias_id=&numero=&ano=2021&situacoes_id=). O investimento total será de R$ 270 mil, através do Fundo Municipal de Cultura (FMC).



“O edital é uma forma de valorizarmos o artista petropolitano. Abre espaço para que possam expor seus talentos. Além disso, terá o nome da Maria Luisa, que foi bibliotecária do município por mais de 25 anos e era uma pessoa muito querida, além de muito profissional", disse o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes.



Para concorrer, os interessados podem se inscrever nas seguintes categorias: 1 – Projetos para realização de atividade cultural individual, a ser remunerado no valor de R$1.500,00, com realização do mesmo por pessoa física, mediante CPF; 2 – Projetos para realização de atividade cultural com mínimo de dois, a ser remunerado no valor de R$5.000,00, com realização por MEI ou pessoa jurídica, ambas mediante CNPJ; 3 – Projetos para realização de atividade cultural com mínimo de cinco participantes, a ser remunerado no valor de R$10.000,00, com realização por MEI ou pessoa jurídica, ambas mediante CNPJ.



Os projetos deverão ser enquadrados em uma das seguintes áreas: Artesanato; Artes Plásticas/Visuais; Audiovisual; Bandas Marciais; Canto Coral; Cultura Germânica; Cultura Urbana; Culturas Afro-brasileiras, Quilombolas e de Matrizes Africanas; Culturas Populares e Indígenas; Dança; Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos; Literatura; Moda e Design; Museus e Patrimônio Histórico-Cultural; Música; Produção Cultural; Artes Cênicas/Teatro; Pontos de Cultura; Multissegmentos (projetos com dois ou mais segmentos onde não haja a predominância de um sobre o outro).



Cada proponente poderá inscrever somente um projeto no concurso. A medida visa envolver o máximo de artistas e agentes culturais e a promover a democratização, com maior descentralização das verbas do FMC. “Vamos aceitar projetos dos diversos segmentos culturais”, reforça Charles Rossi, presidente do IMC.



O nome do edital é uma homenagem a bibliotecária Maria Luísa Rocha Melo, que morreu em maio deste ano vítima da COVID-19. Ela ficou à frente da Biblioteca Municipal Gabriela Mistral por mais de 25 anos. Nascida em Leopoldina-MG, a bibliotecária foi criada em Niterói-RJ, mas se considerava petropolitana de coração, pois morou e trabalhou na cidade por mais de 30 anos.