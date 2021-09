Petrópolis sedia 28ª Exposição Nacional do Cavalo Pampa (Enapampa), que acontece no Parque de Exposições de Itaipava - Divulgação

Petrópolis - Nesta quinta-feira (9) foi dada a largada para os primeiros concursos dentro da 28ª Exposição Nacional do Cavalo Pampa (Enapampa), que acontece no Parque de Exposições de Itaipava.

Após reunião dos jurados com os apresentadores, foi realizado o julgamento de fêmeas jovens e de castrados. Os criadores estão confiantes na realização de um bom evento e trazem os melhores animais de seus plantéis para a exposição.

Em entrevista a O Dia, Adriano Guimarães, do Haras Paladino, disse que trouxe 32 animais para a Enapampa: "O cavalo Pampa é um animal que agrada a todos os públicos. Ele tem três classes de andamento bem sociais que são marcha progressiva, marcha batida, marcha picada... E ainda tem o trote, para quem gosta de um animal de competição. Aliado ao fato de este cavalo ser uma pintura, é um cavalo muito lindo", destacou.

"No ano passado ficamos em quarto lugar como melhor criador e ficamos em primeiro lugar na marcha progressiva. Este ano estamos na expectativa de brigar na cabeça, ficarmos em primeiro ou segundo lugar, este é nosso objetivo", continuou Adriano.

No tocante a quanto a pandemia afetou este tipo de evento, o criador disse que muitas exposições e demais eventos foram cancelados. "Já em relação ao mercado, acredito que a pandemia não atrapalhou. Pode até ter mesmo fomentado esse mercado, pois tem muita gente comprando... Os leilões que temos acompanhado têm sido de muito sucesso", ponderou Adriano.

Outro participante da Enapampa, Armando Lavouras - criador do Haras Leque Azul e presidente do núcleo do Rio de Janeiro do cavalo Pampa - explicou que cria a raça há 12 anos, e que trouxe sete animais para o evento.

"A expectativa desse ano é muito boa... A pandemia atrasou o mercado nacional, mas por outro lado muita gente ficou em casa, foi para as fazendas, os filhos passaram a gostar, então o mercado deu até uma aquecida", relatou o criador.

A Enapampa 2021 vai até o próximo domingo, dia 12, quando acontece o grande campeonato da Raça Adulto, entrega de prêmios e encerramento oficial do evento.