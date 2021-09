Acompanhamento estava suspenso há um 1 e meio em todo o país, após o início da pandemia da Covid-19 - Reprodução/Internet

Acompanhamento estava suspenso há um 1 e meio em todo o país, após o início da pandemia da Covid-19Reprodução/Internet

Publicado 13/09/2021 19:50

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Saúde, está convocando beneficiários do Programa Bolsa Família com crianças menores de sete anos, mulheres em idade fértil (14 a 44 anos), gestantes e lactantes para acompanhamento obrigatório e atualização do cadastro do programa.

As famílias devem comparecer à unidade de saúde mais próxima ao longo do mês de setembro para pesagem e comprovação de informações. O acompanhamento estava suspenso há um ano e meio em todo o país, após o início da pandemia da Covid-19.



É importante ressaltar que as gestantes estejam realizando o pré-natal e as crianças mantenham a caderneta de vacinação atualizada. Os beneficiários devem levar o cartão de acompanhamento do Bolsa Família, cartão do Número de Identificação Social (NIS), caderneta de vacinação das crianças e o cartão das gestantes.



O secretário de Saúde, Aloisio Barbosa Filho, ressalta que as famílias devem ficar atentas aos cumprimentos das condições do programa. “Para ter direito ao benefício, é necessário que a caderneta de vacinação das crianças dependentes dos beneficiários esteja atualizada, assim como o cartão de pré-natal das gestantes. O não cumprimento das condicionalidades pode levar à suspensão e até bloqueio do benefício. Por isso reiteramos a necessidade do acompanhamento dessas famílias nos postos de saúde”.



Moradores da região de Corrêas devem se dirigir ao Hospital Alcides Carneiro

A Secretaria de Saúde informa que moradores do bairro de Corrêas e arredores, devem se eu encaminhar ao Hospital Alcides Carneiro (HAC). O atendimento no local é feito às quintas-feiras, de 8 às 12 horas.



A Secretaria ainda ressalta que os usuários devem possuir cadastro no Ambulatório do HAC. Quem não tiver, pode realizar o prontuário na hora. É necessário apresentação de identidade, CPF, título de eleitor, cartão do SUS e comprovante de residência.



O Bolsa Família é um programa do Governo Federal de transferência direta de renda, voltado para famílias em situação de pobreza, que possuem renda por pessoa entre R$89,01 e R$178,00 por mês, e em situação de extrema pobreza, que possuem renda per capita de até R$89,00 por mês. Para participar da seleção que inclui o recebimento do benefício é necessário ser registrado pela Prefeitura no CadÚnico para Programas Sociais do Governo Federal. Para realizar o cadastro no CadÚnico, basta comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo.