Recuperação de pontos de iluminação pública em PetrópolisDivulgação/Ascom

Publicado 14/09/2021 20:35

Petrópolis - Desde o início da operação da nova empresa de manutenção da iluminação pública no município, mais de 600 pontos foram recuperados. A Vasconcelos e Santos LTDA começou a operar no dia 3 deste mês, trabalho que teve como primeira etapa a região de Araras, onde foram feitas manutenções em 167 pontos.

Foram iluminados pontos em locais como as estradas Bernardo Coutinho, Mombaça e Manoel Marques. Para dar celeridade aos pedidos de manutenção do parque de iluminação pública por toda a cidade, o governo municipal e a empresa organizaram um cronograma de atendimento por bairros.



“O novo contrato do serviço de iluminação pública permitiu uma economia aos cofres públicos. Negamos um reajuste no contrato anterior, que custaria todos os anos R$ 1,2 milhões a mais para o contribuinte e fizemos um novo processo licitatório, onde conseguimos fazer com que o valor pago caísse de 6,5 milhões por ano para R$ 4,6 milhões. Garantimos uma economia de 30%, além de incluir nesse novo contrato a expansão do trabalho de eficientização com luminárias de LED por toda a cidade”, ressalta o prefeito interino, Hingo Hammes.



Além de Araras, o trabalho já recuperou pontos no Alto da Serra, no Centro, na Vila Felipe, no bairro da Glória, no Bingen e também passou por bairros como Bonsucesso, Carangola, Cascatinha, Correas, Duques, Floresta, Itamarati, Nogueira, Quitandinha, Retiro e Valparaíso. O cronograma de serviços assumido pela nova empresa vai zerar uma demanda de pedidos de manutenção em diferentes locais da cidade, que conta com cerca de 40 mil pontos.



Durante a fase de transição de empresas, o próprio Departamento de Iluminação Pública, que é vinculado à secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública - SSOP, deu sequência ao atendimento à população. “Foram feitos trabalhos em locais como a Rua do Imperador, o Bosque do Imperador, no Alto da Serra, e em diversos bairros da cidade. A demanda maior, no entanto, está sendo sanada agora com a chegada da nova empresa. Por isso, organizamos um cronograma de atendimento, que já foi debatido com a empresa que, neste primeiro momento, atuará focada em dar prioridade aos pedidos que foram recebidos pelo departamento de iluminação pública neste período”, informa a secretária de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Karina Bronzo.



O mapeamento que inclui 19 áreas tem como primeiro alvo de atuação os bairros Araras e Vale das Videiras, onde o levantamento prevê a manutenção de 195 pontos. A segunda etapa envolve a área 1, Alto do Serra, Morin e Meio da Serra, com 168 pontos, e a área 11 (Castelânea, Chácara Flora, Sargento Boening, São Sebastião e Siméria), com 155 pontos. “É uma plano de oito etapas e que acontece simultâneamente, durante o dia e à noite, em diferentes bairros da cidade. O objetivo é finalizar essa demanda acumulada até o fim do mês”, ressalta Karina.



“Antecipamos o início da operação na última quinta-feira e começamos hoje (8) com todo o efetivo da empresa. Vamos trabalhar, neste momento, para zerar a demanda existente e, depois, organizar a manutenção periódica. A próxima etapa da operação contará com o lançamento de um novo aplicativo e canais de atendimento da empresa, que atuará dia e noite”, avalia Dayvson Vasconcelos, coordenador de iluminação da Vasconcelos e Santos.