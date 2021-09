Vacinação de adolescentes contra a COVID-19 será feita de forma escalonada - Divulgação/Ascom

Publicado 14/09/2021 20:10

Petrópolis - O prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, confirmou que a cidade vai começar a vacinar nesta quarta-feira (15) adolescentes sem comorbidades. A vacinação contra a COVID-19 deste grupo será feita de forma escalonada: o primeiro público a ser chamado será o de adolescentes com 17 anos, que podem se cadastrar já a partir da tarde desta terça-feira (14). O cadastro é obrigatório, para evitar aglomeração nos postos e garantir que todos os que cheguem aos postos encontrem a vacina, e deve ser feito no site da Prefeitura, o - O prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, confirmou que a cidade vai começar a vacinar nesta quarta-feira (15) adolescentes sem comorbidades. A vacinação contra a COVID-19 deste grupo será feita de forma escalonada: o primeiro público a ser chamado será o de adolescentes com 17 anos, que podem se cadastrar já a partir da tarde desta terça-feira (14). O cadastro é obrigatório, para evitar aglomeração nos postos e garantir que todos os que cheguem aos postos encontrem a vacina, e deve ser feito no site da Prefeitura, o www.petropolis.rj.gov.br

A ampliação da campanha será possível com a chegada de novos lotes da Pfizer no município, o que está previsto para amanhã. “Estamos avançando na campanha de vacinação com organização e responsabilidade. Neste momento as equipes da Vigilância em Saúde trabalham com um controle e uma organização ainda maiores, uma vez que estamos atendendo, simultaneamente, vários públicos diferentes, cada um com suas especificidades”, destacou Hammes.

O Ministério da Saúde já havia anunciado o envio de lotes maiores da Pfizer exatamente para que fosse possível atender a demanda do público adolescente, que recebe especificamente este imunizante. A Secretaria de Saúde, segue vacinando todos os demais públicos que fazem parte do Plano Nacional de Operacionalização da vacinação contra a covid-19.

A vacinação de adolescentes será concentrada em quatro pontos da cidade: Centro de Saúde Coletiva Professor Manoel José Ferreira, no Centro; Clube Palmeira, no Itamarati; Esporte Clube Magnólia, no Bingen; e Parque Municipal, em Itaipava.

“Iniciamos nesta semana a aplicação das doses de reforço em idosos com mais de 90 anos e em pessoas que tem imunidade baixa (imunossuprimidos). As equipes seguem vacinando os idosos institucionalizados e, em paralelo, seguimos também vacinando gestantes, puérperas, lactantes e a população maior de 18 anos com a aplicação de primeira e segunda dose. O cadastro é fundamental para que a logística seja organizada e é uma garantia de que a pessoa que vai ao ponto de vacinação receberá o imunizante”, explica o secretário de Saúde, Aloísio Barbosa da Silva Filho, lembrando que idosos com mais de 90 anos não precisam se cadastrar para receber a dose de reforço.

“No caso dos idosos com mais de 90 anos, não é preciso preencher cadastro para receber a dose de reforço. Basta que eles retornem ao local onde receberam as doses anteriores – UCP Benjamin Constant (Centro) e Parque Municipal em Itaipava”, explica o secretário. A orientação é para que estes idosos com observem o cartão de vacinação, confiram a data em que receberam a segunda dose, pois a dose de reforço deve ser aplicada com um intervalo de seis meses após a segunda dose.