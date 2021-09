Tema deste ano do evento é "empoderamento feminino" - Foto de Henry Kappaun

Tema deste ano do evento é "empoderamento feminino"Foto de Henry Kappaun

Publicado 15/09/2021 18:00

Petrópolis - A Associação da Rua Teresa (Arte) promove a segunda edição do Rua Teresa Fashion que fomenta o setor de moda local. O evento conta com palestras, apresentação da nova coleção Primavera/Verão, ação social, tudo com muita descontração.

“Em 2019 realizamos a primeira edição desse evento e foi um sucesso. Houve o envolvimento de quem adora moda, boa adesão às palestras, as lojas tiveram um ótimo retorno. A ideia é realizar o Rua Teresa Fashion todo ano, mas em 2020 a pandemia nos atrapalhou. Retornamos agora com uma semana inteira de eventos e seguindo todos os protocolos de segurança contra a covid”, reforça Denise Fiorini, presidente da Associação da Rua Teresa (Arte).

O evento conta com o apoio do Sebrae e Senac na realização das palestras. Os temas foram especialmente selecionados para o setor de moda. Comportamento Hospitaleiro, Vitrine como ferramenta de comunicação e Consultoria de Imagem estão entre as palestras que serão oferecidas aos empresários e ao público em geral.

“O Rua Teresa Fashion vai além de apresentar as coleções novas. Queremos apresentar aos empresários as tendências em gestão e novidades que podem alavancar as vendas. É um evento pensado em colaborar com os lojistas visando o fortalecimento da Rua e das marcas locais”, pontua Denise.

A diretora de marketing da Arte, Nathália Mendes ressaltou que com o avanço da vacinação do público adulto do país e consequentemente da cidade, a realização do evento foi possível. “Agora com a vacinação adiantada, em Petrópolis, por exemplo, quase 50% da população adulta completou o ciclo vacinal. Isso combinado a outras medidas de proteção faz com que a gente tenha mais tranquilidade para realizar o evento. Por isso, retornamos esse ano. O objetivo é proporcionar experiências de compras diferentes, aproveitando essa busca por eventos ao ar livre. Teremos a apresentação das coleções, as marcas vão oferecer descontos ou brindes. Esperamos que seja um sucesso novamente”, explica.

Empoderamento feminino e ação social

O tema desta edição do evento é empoderamento feminino. Mais de 80% dos colaboradores da rua são mulheres. “Elaboramos três painéis instagramáveis que ficarão ao longo da rua com frases de empoderamento. Somos uma rua principalmente voltada para mulheres adultas. E esse é um tema importante para ser debatido e lembrado”, reforça Nathalia.

Além do fortalecimento da imagem da mulher, o evento vai trazer uma edição do Armário solidário. As marcas vão selecionar peças que ficarão expostas em araras na rua para que quem precise pegue uma peça em doação. “Sabemos que o país passa por uma crise econômica e social grave. Por isso a ideia de oferecer um pouco do que temos para o próximo”, diz Denise.

O evento acontecerá entre os dias 14 e 19 de setembro, no horário de funcionamento das lojas, das 9h às 18h, de terça a sábado. Mais informações sobre o evento no Instagram @ruateresaoficial.