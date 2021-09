Oportunidades são para diferentes cargos como motorista, cobrador, mecânica e limpeza - Reprodução

Oportunidades são para diferentes cargos como motorista, cobrador, mecânica e limpezaReprodução

Publicado 15/09/2021 18:45

Petrópolis - As empresas de ônibus que realizam o transporte urbano em Petrópolis estão contratando profissionais para vagas de emprego. As oportunidades são para diferentes cargos como motorista, cobrador, mecânica e limpeza, se estendendo, inclusive, para pessoas com deficiência em todas as empresas. Os interessados devem enviar currículo para as operadoras.

A Cidade Real está admitindo agente de limpeza e mecânico diesel. Os interessados pelas vagas devem enviar currículo para o e-mail [email protected] , com todas as informações básicas.

A Petro Ita está contratando motoristas. Os interessados pela vaga devem enviar as informações pessoais para o e-mail [email protected] ou pode ser levado à portaria da empresa, localizada na Rua Coronel Veiga, 1.157 – Centro, como também na sala da empresa, no Terminal Centro.

A Cidade das Hortênsias está com vagas para motorista e eletricista. A empresa também está contratando jovem aprendiz para a função de cobrador. O cadastro do currículo deve ser feito no site www.cidadedashortensias.com.br/trabalheconosco.

A Cascatinha está disponibilizando vagas para a função de motorista. Os currículos podem ser enviados para o e-mail [email protected] ou deixados na sala da empresa localizada no Terminal Centro, ou então, na sede da operadora, na Rua Coronel Veiga, 1.157 – Centro.

A Turp Transporte está contratando, de forma imediata, profissionais para as funções de serviços gerais, mecânico montador, motorista, manobrista e jovem aprendiz de cobrador. Os currículos serão aceitos somente pelo e-mail [email protected]

Para informações, basta acessar o site www.setranspetro.com.br.