Unidades receberam pintura, serviço de manutenção elétrica, reforma de telhado, construção de central de gás, além de troca de janelas e reforma em pátios - Divulgação/Ascom

Unidades receberam pintura, serviço de manutenção elétrica, reforma de telhado, construção de central de gás, além de troca de janelas e reforma em pátiosDivulgação/Ascom

Publicado 15/09/2021 18:11

Petrópolis - Em continuidade ao planejamento de revitalização da rede municipal, a Secretaria de Educação realizou, nesse ano, melhorias de pequeno e médio porte em 96 unidades, entre escolas e Centros de Educação Infantil (CEIs). A maioria das unidades recebeu pintura, serviço de manutenção elétrica, reforma de telhado, construção de central de gás, além de troca de janelas e reforma em pátios. O investimento ultrapassa R$ 2 milhões. As obras garantem segurança e conforto para alunos e funcionários.

“São melhorias necessárias e que devem ser feitas com regularidade. Agora, com a retomada das aulas no formato híbrido, de forma escalonada, os espaços devem estar preparados para o acolhimento dos alunos”, explica o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes.

Uma escola que recebeu melhorias foi a E.M Darcy Corrêa da Veiga, que teve a rede elétrica revitalizada, nivelamento da varanda, pintura externa, troca das calhas, colocação de telas nas janelas e portas, cabeamento e internet, além de adaptações de acordo com os novos protocolos de saúde, como a instalação de uma sala de emergência. A quadra da unidade também recebeu pintura. A escola é uma das que iniciou o retorno presencial nessa semana, com as turmas do ciclo – ensino fundamental.

“Meu sentimento é de gratidão, satisfação, superação e amor a minha profissão. Os funcionários estão chegando e sentindo confiança, segurança e um local acolhedor. Uma mãe, que, a princípio, optou por não retornar presencialmente com a filha, já mudou de ideia. De acordo com suas palavras, a escola está segura e bem preparada para o retorno. Os alunos que retornaram estão muito felizes e as famílias confiantes. Hoje uma aluna disse amar a escola e afirmou que não via a hora de retornar. Outras mães que, primeiramente optaram por não retornar, já estão entrando em contato com a equipe gestora, estamos muito felizes”, contou a diretora da unidade, Adriana Theobald.

Esse ano a escola também adquiriu novos itens para unidade como fogão industrial, geladeira duplex, freezer vertical, moedor de carne, liquidificador industrial, micro-ondas, mesas do refeitório, armário de ferro, lavadora a jato, tanquinho, impressora jato de tinta, encadernadora, plastificadora, notebook, computador, bebedouro, industrial, ventiladores, sirene, EPI's e utensílios para adaptações de acordo com os novos protocolos de saúde (lixeiras, luvas, jalecos, máscaras, dispenser de álcool, borrifadores, termômetros, óculos, face shield, entre outros).

“A Secretaria de Educação mantém o contato direto com os gestores, realiza visitas e vistorias para que as demandas sejam atendidas com celeridade. Avançamos muito nesse ano e tenho que agradecer às equipes que estão nas unidades escolares zelando por esses espaços e atendendo com tanto carinho e cuidado os alunos nesse início do retorno presencial”, disse a secretária de Educação, Marcia Palma.

Além da E.M Darcy Corrêa, a Escola de Educação Especial Santos Dumont teve o telhado da cozinha e refeitório reformado, limpeza de calhas, construção e instalação da central de gás. A E.M Pedro Amado passou por obras na cozinha e dispensa, troca de porta, pintura da quadra e troca de telhas e calhas. A casa da Educação Visconde de Mauá, teve recuperação no telhado, recuperação do muro e pintura da entrada. A Escola Germano Valente recebeu melhorias como a troca de janelas, reforma da fachada e da cozinha. Na E.M Salvador Kling foram feitas a troca de janelas. Já na E.M Ana Mohammad foram feitas a colocação de piso, troca de basculantes por janelas e instalação de grades. O Liceu Municipal Prefeito Cordolino Ambrósio ganhou pintura em espaços da parte externa.