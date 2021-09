Várias linhas de ônibus foram afetadas pela quebra de uma carreta no centro da cidade - Reprodução

Várias linhas de ônibus foram afetadas pela quebra de uma carreta no centro da cidadeReprodução

Publicado 16/09/2021 20:02

Petrópolis - A quebra de uma carreta na rua Monsenhor Bacelar, próximo ao Relógio das Flores, no Centro, resultou em forte retenção no trânsito, na manhã desta quinta-feira (16), interferindo na operação de, pelo menos, 24 linhas de ônibus das empresas Cidade Real e Petro Ita. Segundo dados monitorados em tempo real, via GPS, os atrasos registrados chegaram a 40 minutos, resultando em perdas de viagens. O trecho ficou em meia pista entre às 7h e 10h.

A Cidade Real registrou interferências em 19 linhas ao longo da manhã. Entre as afetadas estão a 010 – Rodoviária (Executivo), 019 – Duarte da Silveira x Centro (Executivo), 100 – Terminal Bingen, 104 – Vila Militar, 106 – Bataillard, 107 – Terminal Bingen (Via Manoel Torres), 108 – Bairro Castrioto, 110 – Duarte da Silveira, 113 – Marechal Hermes, 118 – Pedras Brancas, 119 – Kopke, 122 – Fazenda Inglesa, 129 – Moinho Preto, 132 – Pedras Brancas, 133 – Alberto de Oliveira, 134 – Bataillard, 139 – Moinho Preto, 142 – Cândido Portinari e 180 – Coronel Veiga (Via Quitandinha).

A Petro Ita apresentou atrasos na operação de cinco linhas de ônibus, sendo elas a 425 – Getúlio Vargas (Venezuela), 428 – Vila Hípica (Espírito Santo), 435 – Alto Independência (Via Cacilda Becker), 454 – Vila Hípica e 467 – Honduras.

O Setranspetro orienta que os passageiros baixem gratuitamente o aplicativo “Vá de ônibus” para acompanhar, em tempo real, a localização dos ônibus em Petrópolis.