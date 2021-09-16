Camisa do clube para a temporada 2021Divulgação/Serrano
Serrano promove evento de lançamento da vendas dos Mantos 2021
Na sexta-feira (17), o Serrano Football Club inicia vendas dos mantos oficiais para a temporada 2021 do clube
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