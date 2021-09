Camisa do clube para a temporada 2021 - Divulgação/Serrano

Publicado 16/09/2021 20:43

Petrópolis - O Serrano Football Club vai promover o início das vendas de suas camisas em uma ação especial, patrocinada pela empresa BankPay e com apoio da Prefeitura de Petrópolis, através da Secretária de Esportes e Lazer de Petrópolis.

O evento ocorre na própria sexta-feira (17), a partir das 16 horas, na praça Dom Pedro II, no centro de Petrópolis. Com a presença de atletas do elenco atual, música e ações especiais do Leão da Serra, os mantos estarão à venda pelo valor de R$ 99,90, podendo ser parcelado em até 3 vezes sem juros. Para quem desejar, também estará disponível o uniforme de jogo, com o valor de R$ 139,90.

Quem garantir o manto no evento garantirá, também, uma camisa exclusiva em comemoração aos 70 anos do Atilhão, o estádio do time.

Ambos os modelos seguirão à venda durante a temporada em ponto de venda físico em Petrópolis e online (com envio para todo o Brasil) nas lojas Igor Sports (Rua do Imperador, 264. Centro - Petrópolis) e na Loja do Leão, no endereço: serranofcrj.com.br/loja-do-leão.