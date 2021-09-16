Boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de PetrópolisReprodução
Duas mortes por COVID são confirmadas em Petrópolis; ocupação de leitos de UTI diminui
Número de óbitos pela doença está em 1.491 na cidade
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Serrano promove evento de lançamento da vendas dos Mantos 2021
Na sexta-feira (17), o Serrano Football Club inicia vendas dos mantos oficiais para a temporada 2021 do clube
CIMOP é modelo para estrutura de gestão e segurança para o município de Areal
Defesa Civil de Petrópolis mostra para cidade vizinha como o trabalho integrado do setor contribui para a atuação no município
Prefeitura vai instalar fossas sépticas no Quarteirão Brasileiro
Iniciativa vai beneficiar cerca de 50 pessoas que vivem na comunidade Unidos Venceremos
Linhas de ônibus sofrem atrasos de até 40 minutos após quebra de carreta no Centro
Pelo menos 24 linhas de ônibus das empresas Cidade Real e Petro Ita foram afetadas
Violência: homem é esfaqueado em plena rua no Bairro Esperança
Vítima tem passagens por diversos crimes e tinha saído da prisão há 15 dias
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