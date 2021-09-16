Boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Petrópolis - Reprodução

Boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de PetrópolisReprodução

Publicado 16/09/2021 20:53

Petrópolis - A taxa de ocupação de leitos para pacientes com COVID-19 no Sistema Único de Saúde está, nesta quinta-feira (16), em 28% em leitos clínicos e 33,33% em UTIs. Levando em conta toda a rede de saúde da cidade, incluindo hospitais públicos e privados, são 99 pacientes internados, sendo 53 em UTIs e 46 em leitos clínicos. Dois óbitos foram confirmados em incluídos na base de dados da Secretaria de Saúde nesta quinta.

Até agora foram realizados no município 193.843 testes para Covid-19, com 47.389 resultados positivos e 145.686 negativos (levando em consideração testes rápidos e Swab).

A Secretaria de Saúde esclarece que o número de óbitos, hoje em 1.491 é atualizado nos boletins apenas após o registro do atestado de óbito e do resultado do exame do paciente no sistema da Vigilância Epidemiológica, o que é feito por equipe administrativa. Trata-se de medida de segurança para evitar erro na informação divulgada pela Secretaria de Saúde.

A Secretaria acrescenta, ainda, que trabalha na atualização de dados de notificações e casos em análise no sistema, inserindo ainda dados pendentes de meses anteriores. É possível acompanhar a evolução dos casos no portal da transparência do coronavírus, no site da Prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br).