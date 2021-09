Quem tiver interesse em realizar os exercícios, basta comparecer ao Parque, de 10h às 15h - Divulgação/Ascom

Publicado 17/09/2021 19:19

Petrópolis - A Academia da Saúde oferece neste sábado (18), no Parque Cremerie, uma série de atividades físicas abertas ao público. Com o tema “Saúde e bem-estar”, a programação do dia conta com aulas de yoga, pilates, atividades lúdicas, step e abdominal, além da avaliação da Relação Cintura Quadril (RCQ). Quem tiver interesse em realizar os exercícios, basta comparecer ao Parque, de 10h às 15h.

“Programas como o Agita Petrópolis, a Academia da Saúde e o Festival das Comunidades, que levam a atividade física para a vida das pessoas, são de enorme importância para a população. A prática de atividades físicas contribui para a saúde e uma uma melhor qualidade de vida", lembrou o prefeito Hingo Hammes, que inaugurou o 20º núcleo do programa Agita Petrópolis no Itamarati no dia 8 e já prepara o 21°, que vai funcionar em Corrêas.

As atividades no Parque Cremerie começam às 10 horas com aulas de yoga. Às 11 horas, serão realizadas atividades lúdicas. Ao meio-dia, os alunos farão pilates com caminhada. A partir das 13 horas serão feitos exercícios com step e abdominal. Finalizando a programação às 14 horas, os participantes participarão da atividade de pilates. Além disso, quem estiver presente poderá realizar a avaliação da Relação Cintura Quadril (RCQ), que avalia a distribuição de gordura corporal pela medida da cintura e do quadril. O exame verifica o risco que uma pessoa tem de desenvolver uma doença cardiovascular.

O coordenador da Academia da Saúde, Renato Farjalla, ressalta a importância do exercício físico na vida das pessoas. “São inúmeros os benefícios para quem realiza atividades físicas. Desde deixar o sedentarismo, aumentar a imunidade e oferecer mais qualidade de vida, além da melhora na saúde de quem pratica exercícios. Oferecemos essa atividade de lazer no Cremerie e estamos de portas abertas para receber quem deseja se movimentar neste sábado”, disse ele, ressaltando ainda que, após as atividades, as pessoas podem aproveitar o dia no Parque.

O Parque Cremerie tem aproximadamente 40 mil metros quadrados e possui quadras de esportes, lago com pedalinhos, área verde e espaços para piquenique. O parque fica na Estrada da Independência, s/nº - Independência, e está aberto à visitação de terça a domingo, das 8h às 16h30. A entrada é franca.

A Academia da Saúde é um programa da Prefeitura de Petrópolis que oferece atividade física gratuita à população em quatro locais da cidade: Parque Cremerie, Parque de Itaipava, Castelo São Manoel e Vale do Carangola. As atividades oferecidas nestes locais são gratuitas e abertas ao público. São oferecidas atividades como fisioterapia, ginástica, alongamento, yoga, meditação, caminhada, hidroginástica, bio pilates e terapias alternativas como acupuntura, shiatsu e fitoterapia.

Para informações de dias e horários das aulas, o telefone para contato é (24) 2233-8852. A Academia da Saúde do Castelo São Manoel fica próximo ao Posto de Saúde do bairro, assim como a do Vale do Carangola, localizado junto à unidade de Saúde da área. As atividades nos Parques Municipais de Itaipava e do Cremerie são realizadas no interior dos parques.