Para receber a dose, basta que o idoso retorne ao ponto de vacinação onde recebeu as doses anteriores - Divulgação

Publicado 17/09/2021 19:42

Petrópolis - O prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, e o secretário municipal de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho, anunciaram mais uma etapa da campanha de vacinação contra a covid-19 no município: idosos a partir dos 80 anos começam a receber a dose de reforço na próxima segunda-feira (20).

Não é preciso se cadastrar, mas é importante estar atento à caderneta de vacinação, já que a dose de reforço só pode ser aplicada seis meses depois da segunda dose ou da vacina em dose única. Para receber a dose, basta que o idoso retorne ao ponto de vacinação onde recebeu as doses anteriores – Parque Municipal em Itaipava ou Campus da UCP Benjamin Constant, portando documentos e a caderneta de vacinação.

A aplicação da dose de reforço em idosos faz parte do Plano Nacional de Operacionalização de Imunização contra a covid-19 e prevê a aplicação de mais uma dose do imunizante em pessoas com mais de 70 anos. Em Petrópolis, a aplicação está sendo feita de forma escalonada por faixas etárias, a exemplo do que foi feito na aplicação da primeira dose.

“Até quinta-feira, 832 pessoas já tinham recebido a dose de reforço, que é indicada para idosos e pessoas com a baixa imunidade (imunossuprimidos). A ampliação do reforço para pessoas com 80 anos é mais um passo dentro da campanha para que os petropolitanos estejam protegidos contra a covid-19”, destaca Hammes, lembrando que, após a vacinação do público a partir dos 80 anos, o município vai convocar também aqueles com mais de 70 anos.

“O cartão precisa ser apresentado no dia da vacinação para que a equipe possa conferir a data em que o idoso recebeu a segunda dose, verificando se o prazo de seis meses está sendo respeitado, bem como o tipo de vacina aplicada anteriormente”, explica Aloisio.