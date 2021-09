Até domingo (19), lojas vão oferecer mimos e descontos a clientes que estiverem na rua conferindo lançamentos das coleções Primavera/Verão 2021–2022 - Divulgação

Até domingo (19), lojas vão oferecer mimos e descontos a clientes que estiverem na rua conferindo lançamentos das coleções Primavera/Verão 2021–2022Divulgação

Publicado 18/09/2021 20:22

Petrópolis - Começou nesta sexta-feira (17) a participação das marcas da Rua Teresa no Fashion Weekend, organizado pela Arte para promover e valorizar as marcas de moda locais. Até domingo (19), as lojas vão oferecer mimos e descontos aos clientes que estiverem na Rua conferindo os lançamentos das coleções Primavera/Verão 2021 – 2022.

“Esta é a segunda edição do evento que foi um sucesso em 2019. Depois das qualificações com palestras e cursos do Senac que aconteceram no começo da semana, agora o momento é de destaque ara as novas coleções. Com a chegada da primavera, chegam também as peças tendência eu todo mundo adora”, conta Denise Fiorini, presidente da Associação da Rua Teresa (Arte).

Para celebrar as mulheres que compõem quase 80% dos postos de trabalho na Rua, o evento deste ano elegeu o tema, ‘Empoderamento Feminino’, como base para a decoração. Ao longo da Rua Teresa as clientes poderão usar um dos três painéis com frases de valorização da mulher para fotos instagramáveis. “Somos uma rua principalmente voltada para mulheres adultas. E esse é um tema importante para ser debatido e lembrado”, reforça Nathalia Mendes, diretora de marketing da Arte.

Além do fortalecimento da imagem da mulher, o evento vai trazer uma edição do Armário solidário. As marcas vão selecionar peças que ficarão expostas em araras na Rua para que quem precise pegue uma peça em doação. “Sabemos que o país passa por uma crise econômica e social grave. Por isso a ideia de oferecer um pouco do que temos para o próximo”, diz Denise.

O evento acontecerá até 19 de setembro, no horário de funcionamento das lojas. No sábado das 9h às 18h, e no domingo entre 10h e 16h (consultar sua loja preferida). Mais informações sobre o evento no Instagram @ruateresaoficial.