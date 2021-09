Petrópolis vai retomar vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades a partir da próxima segunda-feira - Divulgação

Publicado 18/09/2021 20:09

Petrópolis - O prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, e o secretário municipal de Saúde, Aloisio Barbosa, anunciaram que a cidade vai retomar a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades a partir da próxima segunda-feira (20).

A decisão tem como base pronunciamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), além de deliberação do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) e posicionamento de órgãos técnicos da área de saúde nacionais e estaduais, que recomendam a vacinação de adolescentes em municípios que já alcançaram 90% da população adulta vacinada, como é o caso de Petrópolis.

Na cidade, adolescentes que fizeram o agendamento para quinta ou sexta-feira e que ainda não tomaram a vacina podem comparecer ao local agendado na segunda-feira (20). Para isso, basta apresentar o comprovante do agendamento (print da tela do agendamento, com o CPF e a data), além de documento pessoal e caderneta de vacinação. A Prefeitura também vai abrir neste domingo (19) novas vagas para cadastramento deste público. O cadastramento deve ser feito no site da Prefeitura, o www.petropolis.rj.gov.br

Hammes lembrou que, neste momento, Petrópolis tem 92% do público maior de 18 anos vacinado, com 49% destes já com o ciclo de imunização completo, com segunda dose ou dose única. "Suspendemos temporariamente a vacinação nesta sexta-feira (17), a fim de aguardar as orientações dos órgãos competentes. Com o pronunciamento da Anvisa e a ratificação das orientações anteriores, dadas pelos órgãos técnicos nacionais e estaduais, entendemos que há segurança para manter a vacinação de adolescentes. Seguiremos trabalhando de maneira organizada, garantindo a ampliação da vacinação de forma responsável, de acordo com a chegada de doses", detalhou.

O secretário de Saúde lembrou que os outros públicos também seguem sendo atendidos: “Seguimos vacinando pessoas com mais de 18 anos com ou sem comorbidades e adolescentes com comorbidades. Além disso, estamos aplicando normalmente a segunda dose e também a dose de reforço em idosos (a partir de segunda-feira naqueles que têm a partir de 80 anos) e em pacientes imunossuprimidos, o que significa que estamos dentro dos parâmetros apontados pela Organização Mundial de Saúde”.

Aloisio lembrou que a Secretaria de Saúde se preparou para vacinar neste momento os adolescentes sem comorbidades, começando por aqueles com 17 anos: “Mas é importante deixar claro que a ampliação da campanha depende da entrega de doses da vacina”.

“Com um controle rigoroso e planejamento feito pela Divisão de Imunização durante toda a campanha de vacinação, temos hoje vacinas disponíveis para atender os adolescentes e em paralelo continuamos vacinando todos os demais públicos. O uso da vacina Pfizer em adolescentes tem a aprovação da Anvisa.

Todos os esforços estão sendo feitos para que todos sejam imunizados na cidade o quanto antes. As vacinas são seguras e já está comprovado que salvam vidas”, enfatiza o secretário de Saúde Aloisio Barbosa Filho.



Fique atento:

- Adolescentes com 17 anos que estavam agendados para a vacina na quinta ou na sexta-feira (16 ou 17) e não receberam a dose não precisam fazer novo cadastramento. Basta comparecer ao posto de vacinação onde foi agendado na segunda-feira (20) com comprovante do agendamento, documento com foto, CPF e cartão de vacinação.

- Adolescentes com 17 anos que ainda não agendaram a vacina devem acessar o site da Prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br) a partir deste domingo (19) e fazer o agendamento.