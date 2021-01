Policiais do Bope realizam operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 14:23 | Atualizado 22/01/2021 14:32

Rio - Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) realizam, desde às 11h desta sexta-feira (22), uma operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Segundo a Polícia Militar, a ação busca localizar as principais lideranças do tráfico de drogas da localidade, comandada pelo Comando Vermelho (CV).



Equipes do 7º BPM (São Gonçalo) e um helicóptero blindado também estão na área apoiando a operação. Através das redes sociais, moradores da região demonstraram preocupação.

Há relatos de intensos tiroteios e confrontos entre PMs e bandidos em localidades que são áreas de bailes funks, como a região da Síria e no local conhecido como pé da Serra. Um vídeo, divulgado por morador, mostra o momento em que o carro blindado do Bope, o caveirão, entra na comunidade. Em seguida, começa um intenso tiroteio.

Veja o vídeo:

BOPE faz operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.#ODia



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/x2QMNCYqET — Jornal O Dia (@jornalodia) January 22, 2021

A plataforma Fogo Cruzado também registrou um intenso tiroteio às 14h.

Tiros no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo (14:00) #TirosRJ #FogoCruzadoRJ — Fogo Cruzado RJ (@fogocruzadoapp) January 22, 2021 Ainda não há informações sobre feridos, material apreendido ou registro de prisões.

Em atualização.