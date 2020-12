Por IG - Último Segundo

Porto Alegre - A diretora do Instituto Ibope Inteligência, Márcia Cavallari, pediu desculpas pela pesquisa que apontava a candidata Manuela D'Ávila (PSdoB) como líder nas intenções de votos à Prefeitura de Porto Alegre (RS). As informações são do portal Metrópoles.



Segundo a publicação, a candidata foi indicada como vencedora do segundo turno com 51% dos votos válidos, enquanto o adversário, Sebastião Melo (MDB), apresentava 49%. No entanto, Melo venceu a disputa com 54,58% dos votos neste domingo (29).

Em uma entrevista à Rádio Gaúcha, a diretora do instituto disse que a pesquisa "não foi boa" e que a instituição está estudando os motivos do erro. De acordo com Márcia, o número de abstenções pode ter influenciado no resultado da pesquisa, uma vez que o Ibope não as contabiliza no estudo.

"O que a gente vê é, primeiro, uma abstenção altíssima. Isso é um dado que infelizmente a gente não consegue avaliar de forma mais profunda, porque você não tem a informação de quem é essa abstenção", disse a diretora.

Além disso, a diretora também apontou as particularidades do eleitorado que, mesmo após o fechamento da pesquisa, pode mudar de opinião sobre o voto.

"A formação de opinião e de decisão do eleitor segue. Ela não para na hora na qual eu parei de fazer a pesquisa. Ela não se encerra ali, então, essas movimentações de última hora acontecem".