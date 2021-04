Operação da PM no Complexo do Alemão Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 07:23 | Atualizado 22/04/2021 16:10

fotogaleria Rio - Moradores dos complexos da Penha e Alemão, na Zona Norte do Rio, foram acordados ao som dos disparos de tiros na manhã desta quinta-feira (22).

Segundo informações da Polícia Militar, às 5h homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope), com auxilio dos agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Alemão, ocuparam as comunidades da região.

Publicidade

Com a chegada dos policiais, houve confronto na localidade conhecida como Nova Brasília, mas sem registro de feridos.

06h01 - Policiais realizam uma grande operação neste momento no Complexo do Alemão. Pedimos a todos ao entrar ou sair da comunidade em qualquer localidade. Há relatos de tiros pic.twitter.com/GQxhrxoVAy — Voz das Comunidades (@vozdacomunidade) April 22, 2021 Nas redes sociais, dezenas de pessoas relatam os confronto na comunidade.

Publicidade

A ação contou com apoio de veículos blindados e um helicóptero que realizou sobrevoo de mapeamento da região.