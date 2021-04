Morador da Maré denuncia suposto abuso de policiais que fazem operação no conjunto de favelas Reprodução

Por Anderson Justino

Publicado 22/04/2021 11:35 | Atualizado 22/04/2021 14:22

Rio - Moradores do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, denunciaram supostos abusos cometidos por agentes da Polícia Civil durante uma operação, realizada na manhã desta quinta-feira (22), na localidade conhecida como Baixa do Sapateiro.

Nas redes sociais, um homem gravou um vídeo onde aparece um veículo amassado e batido em um poste. Segundo ele, o veículo teria sido arrastado pelo blindado que circula nas ruas da comunidade. Revoltado, o rapaz desabafa.

Morador registra o estrago no seu carro de trabalho feito pelo Caveirão na operação aqui Maré. É muito revoltante! pic.twitter.com/LCj5C2zqm2 — Johnny Santos (@johnnysantosds) April 22, 2021

"Olha o que o trabalhador ganha. O que você ganha sendo trabalhador. Olha meu instrumento de trabalho aí. O que o blindado fez com meu material de trabalho", relata o rapaz, que completa: "é difícil morar na favela".

A operação acontece desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira.

O Ministério Público do Rio disse que, desde o dia 5 de junho do ano passado, após determinação do STF, as ações policiais em comunidades, durante a pandemia, precisam ser comunicadas com 24 horas de antecedência.

O MP esclarece que todas as ações comunicadas são colocadas em uma planilha que é divulgada no portal oficial. O MP não informou diretamente se as ações de hoje na Maré e no Alemão foram avisadas com antecedência. A última atualização do órgão é do dia 13 de abril.

O Dia entrou em contato com a Secretaria Estadual de Polícia Civil, mas ainda não houve retorno.

em atualização...