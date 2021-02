Equipe da secretaria de Ação Comunitária de VR faz visita ao mercado popular da Vila Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 09:43 | Atualizado 11/02/2021 09:48

Volta Redonda - O secretário municipal de Ação Comunitária de Volta Redonda, Munir Francisco, iniciou na quarta-feira, dia 10, uma visitação aos Mercados Populares para verificar as demandas dos proprietários dos boxes nesses locais. O primeiro a receber a visita foi o mercado da Vila Santa Cecília.

Durante visita da equipe da secretaria de Ação Comunitária (Smac) ao mercado da Vila, o secretário conversou com os proprietários dos boxes e ouviu demandas sobre problemas com a iluminação, nos ventiladores, vazamento no telhado, banheiros em estado ruim, entre outros.

Segundo o Secretário Munir, o objetivo é entender as solicitações e planejar como realizar melhorias nos espaços.

“Além de melhorar as condições de trabalho dos comerciantes, vamos trabalhar para que os mercados populares ofereçam mais conforto e qualidade para a população de Volta Redonda”, afirmou.

O cronograma de visitas para conhecer de perto as necessidades de quem trabalha nos mercados populares ficou definido em uma reunião com os representantes dos boxes e equipe da Smac. Nesta quinta-feira, dia 11, está prevista a visita do secretário ao Mercado Popular do Aterrado.