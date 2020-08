Itaboraí - A Policia Civil e Militares se uniram em uma operação realizada em Itaboraí que culminou com a prisão em flagrante de cinco criminosos, no momento do flagrante eles estavam desmanchando três automóveis roubados.



A Policia informou que houveram denuncias e eles (a policia) seguia em investigações até chegarem ao local e a prisão só foi possível com a ajuda da Delegacia de Alcântara e o Batalhão da Policia Militar de São Gonçalo.



O bando utilizava um galpão em Itaboraí, em plena BR101, e descaradamente cometiam os delitos ali, supondo que ninguém desconfiaria.