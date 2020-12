O vereador apresenta agravamentos sérios da doença e está fazendo hemodiálise. Seu quadro de saúde é considerado grave, ironicamente o vereador apoiava Sérgio Soares a Prefeitura de Itaboraí, que criticava as gestões do PT em Marciá Foto: Rede Social

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 11:26 | Atualizado 02/12/2020 11:30

Itaboraí - Marcos Aurélio, vereador do município vizinho de Itaboraí conhecido como Marcão da Saúde, um Bolsonarista declarado, ironicamente é internado no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara em Maricá.



O vereador está numa fase bem grave da Covid-19, ele estava no Hospital São Judas Tadeu em Itaboraí, onde estava internado a vários dias, ele foi transferido para Hospital Municipal Dr Ernesto Che Guevara, em Maricá no dia de ontem, (terça-feira 01/12)



O Vereador Marcos tem 53 anos e apoiava o derrotado Sérgio Soares para Prefeito de Itaboraí nas eleições deste ano, era contra Marcelo Delaroli e constantemente sua campanha a do nº 90, criticava Maricá e o PT na gestão da cidade de Maricá e era declaradamente contra ao Marcelo Delaroli, próimo Prefeito de Itaboraí a partir do mês que vem.



O vereador apresenta agravamentos sérios da doença e está fazendo hemodiálise. Seu quadro de saúde é considerado grave.