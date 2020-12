Única Agência dos Correios de Itaboraí está Fechada Foto: Marcos Castro

Por O Dia

Itaborai - Os moradores da cidade de Itaboraí que precisarem utilizar os serviços do Correios terão que se dirigir aos municípios vizinhos, São Gonçalo, Maricá ou Tanguá ao menos durante os próximos dias.



O fechamento provisório da unidade dos Correios de Itaboraí se deve ao fato de um funcionário ter contraído Coronavirus, e por medidas de segurança sanitária a agência foi fechada e ainda está sem previsão de reabertura.



A direção da agência informou que estão verificando possíveis novas contaminações para que o efetivo volte as atividades com segurança.



Vale destacar que a situação da PANDEMIA na cidade é caótica e falta tudo nos hospitais municipais, antibióticos, oxigênio, então a medida mais inteligente foi o fechamento da agência e evitar aglomerações, utilizar a máscara e álcool em gel além de lavar as mãos o tempo todo.