Apreensão de produtos de roubos e uma pistola de quadrilha que praticava roubos em série em Itaboraí Foto: PMERJ

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 15:46 | Atualizado 10/12/2020 16:15

Itaboraí - Policiais Militares do 35º BPM de Itaboraí, receberam denúncias de que elementos estariam cometendo roubos em série com um carro roubado no bairro do Sapê, o acontecido foi nesta última quarta-feira (09/12) na região da Estrada da Granja.

Os Policiais avistaram os elementos no carro descrito na denúncia (um Voyage branco) assim que chegaram ao local e se iniciou a perseguição de captura aos meliantes que ao avistarem os agentes, iniciaram a fuga.

Publicidade

Ouve trocas de tiros. Três dos quatro meliantes foram presos, eles já tinham passagem pela polícia, o quarto elemento conseguiu escapar.

Os bandidos estavam portando uma pistola calibre 380, um rádio transmissor, o veículo roubado utilizado nos assaltos, bolsas, documentos de várias vítimas e vários aparelhos celulares.

Publicidade

O caso foi registrado na 71ª no Centro da cidade.