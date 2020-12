Drogas apreendidas em casa de homem que foi acusado de maus tratos a uma idosa Foto: PMERJ

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 12:45 | Atualizado 08/12/2020 12:46

Itaboraí - O 35º Batalhão da Polícia Militar de Itaboraí, prendeu nesta manhã de terça-feira (08/12) no bairro do Sossego um homem por tráfico de drogas.



A Polícia recebeu denúncias provavelmente de vizinhos sobre maus tratos que estavam sendo cometidos contra uma idosa, indo até o local a Policia foi recebida pela neta da senhora que sofre maus tratos segundo as denúncias.



O homem (aparentemente o filho da senhora) foi preso na hora pois em um dos quartos da residência, a Policial encontrou rádios transmissores, uma grande quantidade de drogas além de munição.



O homem foi encaminhado para a 71ª DP no Centro de Itaboraí onde o caso foi registrado.