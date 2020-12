Bandeira Vermelha em Itaboraí referente ao Covid-19,caos na saúde cidade Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 16:13 | Atualizado 10/12/2020 16:42

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí em fim de Governo Sadinoel Souza que ficou marcado com o descaso com a população na política contra o Covid-19, por meio de decreto em Diário Oficial, informa a população que o município está a partir de hoje (10/12), no estágio da fase BANDEIRA VERMELHA na situação referente a pandemia de Covid-19.

Aumento de infectados, falta de leitos, medicamentos como antibióticos e oxigênio como no caso do Hospital Municipal São Judas Tadeu.

"A Prefeitura Municipal de Itaboraí esclarece a população e a aos responsáveis pelos estabelecimentos comerciais, industriais, de lazer e entretenimento, templos religiosos e outras atividades cujo funcionamento implique necessariamente na possibilidade de aglomeração de pessoas que, devido ao agravamento dos casos de contaminação da população pelo Covid-19 nas últimas semanas e, de acordo com a Resolução da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) 038, de 04/12/2020 e o Decreto Municipal 173, de 04/12/2020 e seu anexo Plano de Retomada das Atividades do Município de Itaboraí, que obrigatoriamente coloca o Município na fase BANDEIRA VERMELHA, recomenda-se o estrito cumprimento do referido Decreto e a observância das restrições contidas no anexo Plano de Retomada – FASE 3 – BANDEIRA VERMELHA.

Esclarecemos, ainda, que o Departamento de Posturas do Município já expediu NOTIFICAÇÃO ESPECIAL a todos os Estabelecimentos Comerciais alertando sobre proibições e/ou restrições que afetarão suas atividades, bem como as penalidades pelo seu descumprimento."