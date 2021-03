Mais cinco Cras serão reabertos em Volta Redonda em abril Divulgação/PMVR

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 18:48

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) reabrirá no mês abril, mais cinco Cras (Centro de Referência de Assistência Social) em Volta Redonda. As unidades ficam nos bairros Açude, Belo Horizonte, Santo Agostinho, Santa Cruz e Vila Americana estão recebendo manutenção e revitalização para retomada do atendimento, que seguirá os protocolos de prevenção à covid-19.

Segundo o secretário de Ação Comunitária, Munir Francisco, o Cras Dom Bosco foi reaberto em janeiro deste ano, mas também está recebe serviços de revitalização. Os trabalhos serão concluídos nesta quarta-feira, dia 24, sendo que o atendimento continua sendo feito na unidade.

“O Cras São Luiz, que também passa por manutenção e revitalização, está previsto para ser reaberto em maio. As unidades estão recebendo pintura em geral, reparos em pisos e revestimentos, conserto de telhados, entre outros serviços. As obras irão beneficiar os usuários e profissionais da área”, falou Munir.



No total, a cidade terá 16 Cras em funcionamento a partir do próximo mês. 12 unidades retomaram o atendimento em janeiro: Retiro, Siderlândia, Vila Brasília, Voldac, Dom Bosco, São Sebastião, Água Limpa, Três Poços, Monte Castelo, Roma II, Rústico e São Carlos.

Munir Francisco enfatizou que os Cras estão em atividade com a equipe completa de profissionais especializados em Assistência Social.

“Retomamos os atendimentos e mais do que isso com a equipe completa de profissionais: coordenadores, assistentes sociais, psicólogos, orientadores sociais, auxiliares administrativos e entrevistadores para melhor atender aos moradores e esperamos reabrir os 35 Cras existentes no município até o fim deste ano”, disse o secretário.

Centro de Inclusão Produtiva

O Centro de Inclusão Produtiva no bairro Vila Mury terá o atendimento retomado em abril. O local, que passa por obras de manutenção e revitalização, coordena oficinas direcionadas para Garçom, Artes em EVA, Design de Sobrancelhas, Artes em Bolas, Customização e Artes em Reciclados. As oficinas ajudam os usuários na geração de renda, ocupação e empreendedorismo. O Centro de Inclusão Produtiva fica na Avenida Mariana do Carmo Nogueira Reis, número 289.