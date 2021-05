Suspeito de feminicídio é preso no bairro Belmonte em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 09:46

Volta Redonda - O principal suspeito de um feminicídio ocorrido ano passado, no bairro Belmonte, em Volta Redonda foi preso por agentes da 93ª Delegacia de Polícia (DP) e 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) nesta terça-feira, dia 25.

Contra ele, existia um mandado de prisão preventiva, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca da cidade. Ação conjunta aconteceu na Rua Ubá, no bairro Belmonte.

Publicidade

De acordo com as informações da polícia, o homem, de 29 anos, seria o autor do crime do dia 16 de setembro de 2020. A vítima era sua companheira e foi executada com vários tiros dentro da casa do casal no bairro Belmonte. Também segundo os agentes, o homem foi detido dentro da mesma casa onde aconteceu o crime.