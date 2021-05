Volta Redonda completa ciclo de imunização de mil idosos acamados contra a covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 16:31

Volta Redonda - Mil idosos acamados acima de 60 anos cadastrados na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda para vacinação contra a covid-19 completaram o ciclo de imunização, ou seja, já receberam as duas doses da vacina. O atendimento aos idosos acamados em Volta Redonda acontece aos sábados em domicílio com as equipes volantes de vacinação da SMS.

Segundo o levantamento da SMS, outros 200 acamados vacinados com a primeira dose da AstraZeneca (Oxford) aguardam apenas o prazo estipulado pela Rede de Saúde para completar a imunização. O intervalo para a segunda dose da vacina AstraZeneca é de 12 semanas (três meses).

De acordo com o coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista Carlos Vasconcellos, a Secretaria está realizando uma busca ativa, caso algum idoso ainda não tenha sido vacinado contra a covid-19.

“Se houver algum idoso acamado, que ainda não tenha recebido a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, a Secretaria de Saúde solicita que a família entre em contato pelo WhatsApp (mensagem de texto) no número: (24) 3339-9654, ou procure a Unidade de Saúde mais próxima de casa e informe os dados do morador”, disse o médico.