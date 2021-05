Niterói suspende aplicação da segunda dose da vacina CoronaVac nesta quarta-feira Divulgação / Renan Otto

Por Irma Lasmar

Publicado 12/05/2021 07:00 | Atualizado 12/05/2021 11:44

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Saúde e Defesa Civil vacina nesta quarta-feira (12), com o imunizante Astrazeneca, munícipes com 60 anos e com comorbidades a partir de 50 anos. A vacinação em grávidas com comorbidades está suspensa, por determinação da Anvisa. O município também aguarda receber um novo lote da CoronaVac para reaplicar quem já recebeu a primeira dose desta mesma marca. Os locais de vacinação recebem as pessoas que chegam até 16h30 para que sejam atendidos até 17h nos dias de semana e até 11h30 aos sábados. A população pode acompanhar o calendário vacinal pelo site www.saogonçalo.rj.gov.br e as redes sociais da Prefeitura. (Confira a relação de unidades ao final da matéria)

Também podem se vacinar pessoas com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde da linha de frente de qualquer idade (médicos, enfermeiros, técnicos, faxineiros, atendentes, recepcionistas, maqueiros, copeiros, cozinheiros) e profissionais da área biomédica com mais de 30 anos que atuam ou moram em São Gonçalo e não são da linha de frente (técnicos em radiologia, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, biólogos, farmacêuticos, assistentes sociais, biomédicos, auxiliares e técnicos de saúde bucal). A cidade disponibiliza 12 pontos de vacinação, quatro deles com drive-thru, das 8h às 17h.

As comorbidades são: diabetes mellitus, hipertensão arterial grave, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal crônica, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea, anemia falciforme, cirrose hepática, imunossuprimidos, síndrome de Down, câncer e obesidade mórbida.

Acamados ou com mobilidade reduzida a partir dos 60 anos de idade atendidos pela Estratégia Saúde da Família (ESF) estão sendo vacinados em casa. Para aqueles que não são atendidos pela ESF, seus parentes ou responsáveis devem procurar a unidade de saúde mais próxima da residência para cadastrar a pessoa para receber a vacina em casa ou cadastrar pelo e-mail [email protected]. Nos demais dias desta semana, receberão a primeira dose pessoas a partir dos 60 anos, profissionais da área biomédica a partir de 30 anos e trabalhadores da saúde da linha de frente de qualquer idade. Já a idade mínima dos gonçalenses com comorbidades cai um ano por dia: 49 na quinta-feira (13), 48 na sexta-feira (14) e 47 no sábado (15).atendidos pela Estratégia Saúde da Família (ESF) estão sendo vacinados em casa. Para aqueles que não são atendidos pela ESF, seus parentes ou responsáveis devem procurar a unidade de saúde mais próxima da residência para cadastrar a pessoa para receber a vacina em casa ou cadastrar pelo e-mail

A Prefeitura também imuniza pessoas que tomaram a vacina Astrazeneca há mais de 12 semanas. Os gonçalenses devem observar a caderneta ou o comprovante da primeira dose para procurarem os locais de vacinação no dia indicado na anotação. Para a segunda dose, todos devem estar munidos com o comprovante da primeira, aplicada pela Secretaria de Saúda de São Gonçalo. Aqueles que não levarem o comprovante ou o apresentarem de outra cidade não serão imunizados.

Desde o início da campanha, a cidade vacinou com a primeira dose 182.612 pessoas, sendo 25.353 trabalhadores da saúde, 130.848 idosos com mais de 60 anos, 1.692 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 pessoas de residências terapêuticas, dois indígenas, 21.920 pessoas com comorbidades e 2.692 acamados. Até as 16h desta terça-feira (11), 80.262 pessoas tinham sido imunizadas com a segunda dose.

