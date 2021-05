Os vizinhos registraram o momento de agressão da mãe aos filhos Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 14:37 | Atualizado 13/05/2021 14:43

Belford Roxo – Uma mulher foi presa em flagrante na noite desta quarta-feira (12/05), no Centro, de Belford Roxo, acusada de espancar com um cabo de vassoura seus filhos. A prisão aconteceu após denúncias ao Conselho Tutelar com vídeos gravados pelos vizinhos e que circulam pelas redes sociais.

De acordo com as imagens do vídeo, as agressões foram motivadas porque as crianças comeram doces e biscoitos, de acordo com as falas da agressora. No vídeo, eram três crianças e um adolescente submetidos a agressões por parte da mulher que não teve a identidade revelada. As crianças passaram por exame de corpo de delito no Hospital Municipal de Belford Roxo (JOCA) e depois foram encaminhas a um abrigo.

Publicidade

Segundo os policiais da 54ª DP, os três menores agredidos apresentaram queimaduras nas mãos, e um deles um corte na testa. A vassoura usada nas agressões foi apreendida.

De acordo com as informações, o registro de ocorrência foi realizado na Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher de Belford Roxo. Participaram da ação a conselheira tutelar de Nova Iguaçu, Ana Paula, e os conselheiros Alexander Macedo, Cássio Silva e equipe técnica do Conselho Tutelar de Belford Roxo.