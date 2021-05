Novo coronavírus Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 16:18

"Tivemos contato ontem com a Anvisa solicitando a lista de passageiros deste voo para que nós pudéssemos entrar em contato com aqueles que são obviamente da cidade de São Paulo para que a gente pudesse entrar em contato e iniciarmos imediatamente o processo de monitoramento, não só dos sintomáticos que eventualmente a gente venha a encontrar, mas também dos assintomáticos. Então já solicitamos a lista de passageiros à Anvisa para iniciar imediatamente o monitoramento de todos eles", afirmou o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido.



Publicidade

Além da lista de passageiros, a Anvisa solicitou os nomes dos funcionários do aeroporto e do laboratório. O diagnóstico foi confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz, da Secretaria de Saúde de São Paulo. O resultado positivo saiu quando o passageiro já havia embarcado para o Rio de Janeiro. Assim que o resultado ficou disponível, o governo paulista comunicou as equipes de vigilância do Rio para o acompanhamento do caso.

Na manhã desta quarta-feira, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES) informou que o paciente está passando por isolamento. "A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS), informa que o passageiro com procedência da Índia que testou positivo para Covid-19 segue em isolamento, cumprindo quarentena no município do Rio de Janeiro. Até o momento, não há confirmação de que seja um caso da variante B.1.6.1.7 (indiana)", afirmou,em nota.