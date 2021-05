Chuva e frio na manhã desta quinta-feira, na cidade do Rio Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 10:40 | Atualizado 13/05/2021 10:57

Rio - A frente fria que chegou no Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (13) segue baixando as temperaturas na capital. De acordo com o sistema de monitoramento da prefeitura do Rio, ainda choverá fraco na sexta-feira, com a temperatura máxima prevista em 26ºC e mínima de 14ºC. Já a partir de sábado, apesar do tempo nublado, não há previsão de chuva, a temperatura mínima também será de 14ºC e a máxima de 26ºC. No domingo e na segunda os termômetros podem marcar máxima de 27°C e mínima de 15°C.



Durante a madrugada e a manhã de hoje cariocas precisaram enfrentar o tempo frio e as dificuldades por conta das ruas alagadas e bolsões d'água formados nas vias, além das quedas de árvores em diversos pontos da cidade. A capital entrou em estágio de mobilização ainda na noite de quarta (12).