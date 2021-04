Bolsonaro, no 'Alerta Geral' Divulgação

No dia em que o Brasil atingiu a triste marca de 386 mil mortos pela Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro participou do programa "Alerta Especial", da TV A Crítica, nesta sexta-feira. Durante o bate papo com o apresentador Sikêra Jr., o chefe de estado fez diversos comentários homofóbicas e xenofóbicas.

"Esse queima ou não queima? Sikêra, não sei não, hein", disse o presidente apontando para um homem da produção. "Eu tenho certeza", respondeu o apresentador. "Aquele rabinho ali. Olha o rabinho dele", disse Bolsonaro, ao se referir ao cabelo do profissional. Os dois caíram na gargalhada, constrangendo o telespectador.



Não satisfeito, Jair Bolsonaro ainda questionou Sikêra Jr. sobre um câmera que estava vestido de samurai. "É o xing-ling", disse o político, que foi convidado pelo apresentador para se apresentar ao mandatário. "Diz aí. Tudo pequenininho aí?", disse o presidente, aos risos, reforçando cometários xenofóbicos, sobre a origem do rapaz.