Rodrigo Santanna Reprodução

Por iG

Publicado 28/04/2021 10:51

São Paulo - O humorista Rodrigo Sant'Anna recebeu uma indenização de quase R$ 100 mil da RedeTV!. Segundo o site Notícias da TV, o comediante da Globo venceu um processo contra a emissora por plágio da personagem Valéria Vasques, conhecida pelo bordão "Ai como eu tô bandida". Em 2017, a Justiça determinou o pagamento de R$ 50 mil por danos morais, mas até o momento a emissora ainda não havia feito o pagamento.

fotogaleria

Publicidade

Em 2012, o humorista Tiago Barnabé interpretou a personagem Vandete na RedeTV!, para entrevistas mulheres no sambódromo. Rodrigo Sant'Anna e a Globo entraram com um processo contra a emissora por plágio, mas o canal de televisão disse que se tratava apenas de uma paródia. A RedeTV! argumentou que as personagens tinham características diferentes como "estatura dos atores, pesos, perucas, voz e, principalmente, o contexto".

A decisão em primeira instância foi favorável à Globo e Rodrigo Sant'Anna. A emissora paulista foi condenada a pagar R$ 700 mil ao canal de televisão da família Marinho e ao comediante, mas recorreu à decisão. O caso chegou no Supremo Tribunal de Justiça e, em 2017, ficou definido que a RedeTV! deveria pagar R$ 50 mil de indenização apenas ao humorista, por entender que a Globo não teve prejuízo com esse caso.

Publicidade

Em 2019, a emissora e Rodrigo fizeram um acordo para o parcelamento da indenização e dos honorários advocatícios. Porém, a RedeTV! não cumpriu com o acordo. Em outubro de 2020, a juíza Maria Cristina de Brito Lima, da 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, determinou a penhora do dinheiro da conta da emissora.

A magistrada determinou a transferência do dinheiro para uma conta judicial e o dinheiro será transferido para Rodrigo Sant'Anna. A transferência será no valor de R$ 98.831,48 por conta dos juros, correção monetária e os honorários dos advogados do comediante.