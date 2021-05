Policia - Chacina na Baixada - Ataque a tiros deixa mortos e feridos em Mesquita..Vitimas estavam em um bar. Agentes da DHBF realizam diligencias para identificar os autores. Quatro pessoas morreram no local e uma mulher de 35 anos esta em estado grave no Hospital da Posse. Na foto, capsulas ficarm pelo local. Reginaldo Pimenta

Por Thuany Dossares

Publicado 05/05/2021 11:08

Rio - Uma das vítimas fatais da chacina de Mesquita, Baixada Fluminense, na madrugada da última segunda-feira, foi testemunha em um inquérito da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), em 2015, que envolvia a milícia. Na época, o homem prestou depoimento contra o tráfico de drogas da favela do Sebinho. A informação foi confirmada pelo O DIA.

O atentado deixou cinco pessoas mortas e outras três feridas por tiros. A polícia apurou que nenhuma das vítimas tinha relação com organização criminosa, seja milícia ou tráfico.

Apesar do inquérito de 2015, a DHBF ainda não descobriu se o ataque a tiros tinha algum alvo específico entre as pessoas que estavam no bar, na Travessa Marina, no bairro Jacutinga, próximo a um campo de futebol conhecido como Campo do Cruzeiro. A especializada investiga se o crime foi praticado por milicianos ou traficantes, e afirmou que nenhuma possibilidade está descartada.

No local, peritos encontraram estojos de fuzil calibre 5.56 e pistolas calibres 40 e 9mm. Segundo testemunhas, o crime teria sido cometido por, pelo menos, quatro homens, entre o motorista e três atiradores, que estariam encapuzados.