Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 29/05/2021 13:29

Saquarema – Dando continuidade ao projeto de pavimentação das ruas do município, a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, começou a pavimentação de ruas no bairro da Turfa. O local já recebeu as etapas das obras de drenagem.



Reivindicação antiga dos moradores, a pavimentação acontece nas ruas Sabiá, Manoel José Ferreira, Mauro Vallim de Brito e parte da Cléa de Souza Marques. Ao todo, quase dois quilômetros de vias estão recebendo o asfalto.

