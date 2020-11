Delegado ameaça motoboy apontando arma para o rosto do entregador Reprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 08/11/2020 08:27 | Atualizado 08/11/2020 14:34

Rio - Imagens do circuito interno de um restaurante em Copacabana, na Zona Sul flagraram o momento em que um delegado da Polícia Civil coloca a arma na boca de um motoboy. Segundo testemunhas, o delegado ameaçou os entregadores porque queria estacionar o carro em uma vaga ocupada pelos motociclistas. O caso aconteceu na noite de sexta-feira, mas o agente já foi afastado das suas funções e terá sua conduta investigada pela Corregedoria.

O delegado filmado pela câmera de segurança sem máscara de proteção é Luiz Augusto Mattos Braga, titular da 44ª DP (Inhaúma). O carro do policial, um sedã preto, aparece nas imagens parado com o alerta ligado, em fila dupla, ao lado do local onde os entregadores estavam parados. As imagens do circuito interno foram divulgadas, neste sábado, na 2ª Edição do RJTV, da TV Globo.

Além do motoboy ameaçado, outros dois entregadores estavam no local, um deles, inclusive, registra a atitude do delegado com seu celular. A ação durou menos de um minuto.

Procurada, a Secretaria de Estado de Polícia Civil afirmou que a Corregedoria vai instaurar, na próxima segunda-feira, Sindicância Disciplinar e Inquérito Policial para apurar a conduta do servidor. "O delegado será removido para o setor administrativo, sem contato com público, até a conclusão dos procedimentos".



"A atual gestão da Polícia Civil ressalta que este tipo de atitude não representa os valores e princípios da instituição, que vem investindo na capacitação de seus quadros, com cursos, ferramentas novas e parcerias", disse a corporação em nota.