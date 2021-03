Por Yuri Eiras

Publicado 25/03/2021 11:50 | Atualizado 25/03/2021 13:21

Rio - A Câmara Municipal do Rio entregou, em cerimônia simbólica, um cheque de R$ 30 milhões para ajudar o município no financiamento do Auxílio Carioca, programa lançado na última quarta-feira pela prefeitura , que prevê transferência de renda para vendedores ambulantes, alunos de escolas municipais e famílias em condição de pobreza.Famílias cadastradas no Bolsa Carioca receberão uma parcela de R$ 240, e as que têm alunos na rede pública municipal poderão receber R$ 108,50 por criança. Já os 13 mil ambulantes cadastrados na prefeitura terão acesso a R$ 500, parcela única referente ao momento que durar o fechamento do comércio, que vale a partir desta sexta-feira (26) até o próximo dia 4 de abril. Ao todo, o município investirá R$ 100 milhões no programa - R$ 30 milhões vindos da Câmara de Vereadores, e outros R$ 70 milhões.