Duque de Caxias ganha primeira hamburgueria pet friendly da cidade

Duque de Caxias - Os burgers ultra smash, aqueles prensados, no estilo americano, caíram no gosto dos amantes de comida rápida. E, para aproveitar a tendência, a cidade da Baixada Fluminense vai ganhar nesta sexta-feira, 11, o Pako’s Burger, que vai apostar neste conceito dos sanduíches para conquistar o paladar dos clientes.

No cardápio, quem for lá poderá optar sempre pela mesma base: pão de brioche amanteigado de fermentação lenta (receita criada pela), acompanhado com dois blend especial de carnes com 50g de carnes cada, totalizando 100g, e queijo cheddar ultra cremoso com molho da casa. Mas, quem desejar, ainda poderá escolher outras opções como: o Cheese Bacon; o sanduíche especial Pako’s, entre outras opções. Os hambúrgueres básicos vão custar a partir de R$ 12.“Nossa outra aposta é a nossa batata artesanal de 4mm. Vamos utilizar a batata natural e preparar ela na própria loja. Normalmente, é utilizado a batata pré-congelada de 7mm, mas nós queríamos fazer algo diferente, e por vários testes chegamos na nossa receita da batata natural, deixando ela no formato palito em 4mm. Ficou bem fininha e crocante, aposto muito nesse diferencial”, conta Diógenes Zinho, gerente do Pako’s.