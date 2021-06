Apesar dos gols marcados, Cristiano Ronaldo sofreu com a Juventus nesta temporada AFP

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 18:27

A lista com os 23 jogadores escolhidos para a seleção da Liga dos Campeões de 2020/21 foi divulgada nesta segunda-feira (31) sem Cristiano Ronaldo. O craque português da Juventus não agradou aos observadores técnicos da Uefa que selecionaram os melhores. Em compensação, Neymar, Marquinhos e Ederson foram lembrados, assim como Messi e o ítalo-brasileiro Jorginho.

Como esperado, o campeão Chelsea contou com o maior número de jogadores escolhidos para a seleção da Liga dos Campeões, com sete: Mendy,Azpilicueta, Rüdiger, Chilwell, Jorginho, Mount e Kanté. Já o Manchester City, vice-campeão, ficou com cinco representantes.



Participaram da escolha os observadores técnicos Packie Bonner, Cosmin Contra, Corinne Diacre, Duan Fitzel, Steffen Freund, Robbie Keane, Roberto Martínez, Ginés Meléndez, John Peacock, Gareth Southgate e Patrick Vieira.



Confira todos os jogadores escolhidos:



Goleiros: Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City) e Edouard Mendy (Chelsea).



Defensores: César Azpilicueta (Chelsea), Rúben Dias (Manchester City), Marquinhos (PSG), Antonio Rüdiger (Chelsea), Ben Chilwell (Chelsea) e David Alaba (Bayern de Munique).



Meio-campistas: Jorginho (Chelsea), Mason Mount (Chelsea), N'Golo Kanté (Chelsea), Kevin De Bruyne (Manchester City), lkay Gündoan (Manchester City), Luka Modri (Real Madrid), Sérgio Oliveira (Porto) e Phil Foden (Manchester City).



Atacantes: Erling Haaland (Dortmund), Kylian Mbappé (PSG), Robert Lewandowski (Bayern de Munique), Karim Benzema (Real Madrid), Neymar (PSG) e Lionel Messi (Barcelona).