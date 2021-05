Jogadores do Império Serrano celebram vitória histórica em primeiro jogo da escola de samba no futebol Divulgação/Império Serrano

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 17:45

A tradicional escola de samba Império Serrano realizou nesta segunda-feira (31) a sua primeira partida no futebol profissional. E o começo foi animador. Mesmo fora de casa, a equipe verde e branco o Búzios por 1 a 0 em sua estreia na Série C do Campeonato Carioca, a quinta divisão estadual.

O autor do gol histórico, o primeiro do Império Serrano e que garantiu a vitória, foi do camisa 5 Luciano, ainda na primeira etapa da partida que aconteceu em Casimiro de Abreu.



Criada neste ano, a equipe de futebol do Império Serrano é comandada pelo técnico Marcelo Mariano, que já trabalhou no Bangu, no Madureira e no America. Com o projeto tendo foco no social, muitos dos atletas foram escolhidos em peneira na comunidade da Serrinha, em Madureira.



O Império Serrano volta a campo nesta quinta-feira (3), quando enfrentará o Indepentente às 15h em Conselheiro Galvão.