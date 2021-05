Eleito craque do Campeonato Italiano, Lukaku está em alta no mercado e é alvo de clubes ingleses na próxima janela Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 15:37

Roma - Campeão com do Campeonato Italiano pela Internazionale de Milão, Romelu Lukaku superou Cristiano Ronaldo, artilheiro, com 29 gols, foi eleito o melhor jogador da competição. Nesta segunda-feira, a Série A divulgou a lista de premiações individuais do Calcio 2020/21.

De saída do Milan, Donnarumma, que não sofreu gols em 14 das 38 rodadas, ficou com o troféu de melhor goleiro. Na defesa, o zagueiro argentino Cristian Romero, de 23 anos, foi eleito o melhor zagueiro. Outro destaque na campanha da Inter, que voltou a celebrar o título após 11 anos, o italiano Nicolo Barella foi contemplado como o melhor apoiador da competição.



Cristiano Ronaldo, da Juventus, artilheiro com 29 gols, garantiu o prêmio de melhor atacante, assim como na edição passada. Dybala venceu a eleição de destaque da Série A na conquista da Velha Senhora.

Publicidade

Dusan Vlahovic, atacante da Fiorentina, venceu a categoria de melhor Sub-23 da competição. O Sérvio terminou a temporada com 21 gols e duas assistências.