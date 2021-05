Rodrigo Caio e Everton Ribeiro se apresentam à Seleção na Granja Comary Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 14:36

Em meio à repercussão negativa do anúncio feito pela Conmebol da Copa América no Brasil, a seleção brasileira cancelou as entrevistas de Lucas Paquetá e Fred, marcadas para o início da tarde. A mudança na programação foi confirmada pouco antes da coletiva dos dois jogadores.

Devido à polêmica decisão da Conmebol, a CBF optou por blindar os jogadores, já que o assunto seria abordado. Enquanto isso, a Seleção segue treinando de olho nos dois próximos compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Equador e Paraguai.



Somente na terça-feira o técnico Tite terá o grupo completo, quando Gabriel Jesus, do Manchester City, está programado para chegar. Neste momento, o comandante brasileiro já conta com 22 dos 25 jogadores. Everton Ribeiro, Rodrigo Caio e Gabigol chegaram nesta segunda de manhã, e Weverton apresentou-se no domingo à noite na Granja Comary, em Teresópolis.



Thiago Silva e Ederson são aguardados ainda nesta segunda. O zagueiro do Chelsea, com lesão muscular, não participará das Eliminatórias, mas iniciará o tratamento para estar em campo na Copa América.