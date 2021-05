Árbitro Vinicius Gonçalves Dias Araujo foi criticado pela atuação no jogo entre Internacional e Sport Ricardo Duarte/Internacional

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 12:34

Após o empate em 2 a 2 com o Sport em casa, o Internacional enviará um ofício à CBF ainda nesta segunda-feira contra a arbitragem em sua estreia no Brasileirão. Quem confirmou foi o presidente do Colorado, Alessandro Barcellos, em uma nota divulgada nas redes sociais para reclamar do que considerou "erros crassos" do trio que teve Vinicius Gonçalves Dias Araujo como árbitro.



No texto, o dirigente do Internacional afirmou que "o Campeonato Brasileiro de 2021 está iniciando como terminou a edição passada, com prejuízos graves ao Inter". Vale lembrar que, na temporada passada, o Colorado reclamou demais de decisões da arbitragem em na reta final, quando perdeu o título para o Flamengo, como os gols anulados contra o Corinthians e a expulsão de Rodinei contra o Rubro-Negro.



Desta vez, dois lances em especial foram motivo de irritação do Internacional: a marcação de um pênalti após a bola tocar no braço de Mauricio e a anulação de um gol nos acréscimos do jogo contra o Sport, porque um dos auxiliares considerou que a bola saiu der campo na origem do lance.



"Um jogo se decide em mínimos detalhes e é inadmissível a quantidade de erros crassos cometidos contra o Sport Club Internacional na partida diante do Sport. O Campeonato Brasileiro de 2021 está iniciando como terminou a edição passada, com prejuízos graves ao Inter", escreveu Barcellos.