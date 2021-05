Copa América foi adiada em um ano por causa da Covid-19 Divulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 31/05/2021 11:14 | Atualizado 31/05/2021 11:23

Rio - Na noite do último domingo, a Conmebol anunciou que a Copa América deste ano, com início marcado para 13 de junho, não será mais realizada na Argentina. A competição foi transferida para o Brasil. Entidade Sul-Americana oficializou confirmou a informação.

Segundo a entidade, mais informações sobre a competição serão divulgadas nas próximas horas. Não se sabe ainda qual estádio sediará a final da competição. Na última Copa América no Brasil, o Maracanã foi o palco da final.



"A Copa América será disputada no Brasil! As datas de início e término do torneio são confirmadas. Os locais e os jogos serão informados pela CONMEBOL nas próximas horas. O torneio de seleções mais antigo do mundo vai fazer vibrar todo o continente!", publicou a entidade.

Na noite do último domingo, a Conmebol suspendeu a competição que seria realizada na Argentina, devido o aumento dos casos de Covid-19 no país. A entidade afirmou que estudava opções para não cancelar a competição.