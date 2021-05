Aos 35 anos, Sergio Ramos tem sofrido com uma série de lesões e pouco jogou na temporada Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 10:52 | Atualizado 31/05/2021 11:05

Rio - Sérgio Ramos ainda não teve sua renovação com o Real Madrid confirmada e deve ir para Inglaterra na próxima temporada. Segundo informações do "ESPN", o Manchester City está prestes a oferecer um contrato de dois anos para o zagueiro espanhol.

É da vontade de Pep Guardiola contratar um zagueiro experiente para seu elenco. Ramos, que tem vínculo com os Merengues até este mês, vai se reunir com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, para resolver a sua situação no clube.



Mesmo com 35 anos, Sérgio Ramos tem o físico aprovado pelo clube inglês.