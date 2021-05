Zidane pretende seguir como técnico AFP

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 16:08

A saída de Zinedine Zidane do Real Madrid uma temporada antes do fim do contrato não foi em um clima tão ameno. O treinador francês escreveu uma carta, publicada pelo jornal espanhol 'As', em que explicou o principal motivo da decisão: a falta de confiança e a pressão por resultados.

"Saio porque o clube não me dá a confiança que preciso. Conheço o futebol e conheço a exigência de um clube como o Madrid. Sei que quando você não ganha, tem que ir embora", escreveu o ídolo do clube.



Publicidade

Tricampeão da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, único clube que comandou, Zidane também avisou que pretende seguir a carreira, mesmo após essa segunda passagem ter sido mais problemática, com apenas um título espanhol e uma Supercopa na temporada 2019/20.



"Não abandono o barco e não estou cansado de treinar. Gostaria que nos últimos meses minha relação com o clube e com o presidente tivesse sido um pouco diferente. Passar 20 anos no Madrid foi a coisa mais bela que me aconteceu na vida e devo isso a Florentino Pérez (presidente do clube", finalizou.