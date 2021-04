Juazeirense x Volta Redonda pela Copa do Brasil Divulgação/Juazeirense

Publicado 07/04/2021 18:34

Era para ter sido uma tarde de comemoração no futebol do Rio, mas ela ficou incompleta. Enquanto o Boavista se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil ao derrotar o Picos-PI por 1 a 0, o Volta Redonda foi eliminado para o Juazeirense-BA nos pênaltis, depois de estar vencendo por 3 a 0 e ceder o empate. Os duelos foram fora de casa e em jogo único.

Em Picos, no Piauí, o Boavista conseguiu a vitória por 1 a 0 com um gol de Michel Douglas, aos 18 minutos do primeiro tempo, após bom passe de Jefferson Renan. Com o resultado, a equipe de Saquarema garantiu mais R$ 1,7 milhão, após somar R$ 1,2 milhão nos dois primeiros jogos.



Já em Juazeiro, na Bahia, o Volta Redonda teve um começo fulminante e fez 3 a 0 com apenas 17 minutos de jogo. Luiz Paulo abriu o placar aos 4, Gabriel Pereira ampliou aos 9 e Alef Manga fez o terceiro. A classificação parecia na mão, mas o Voltaço se perdeu na segunda etapa e sofreu o empate aos 51 minutos. Antes, o Juazeirense marcara com Daniel Nazaré, aos 9, e Wendell, aos 21.

Com o empate, a classificação foi definida nos pênaltis e o Juzeirense venceu por 4 a 2 (Marcinho e Alef Manga perderam para o Voltaço).